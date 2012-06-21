Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»
Поступово український бізнес починає виходити з карантину. За свідченням інформації від ресурсу Opendatabot, станом на середину липня, починаючи з квітня, кількість вакансій щодо працевлаштування збільшилася практично на половину.
Так, на популярному сайті щодо пошуку роботи Work.ua кількість вільних робочих місць станом на кінець липня 2020 року складає близько 50 тисяч.
Щодо пошуку роботи за кордоном, то ресурс пояснює, що частіше за все українські потенційні трудові мігранти знаходять її у Польщі, Чехії та Німеччині. З початком літа українцям все частіше стали пропонувати досить непогані пропозиції щодо роботи за кордоном. Приміром, активним в цьому напрямку є сайт щодо пошуку роботи Jooble. Так, якщо на початку літа на цьому ресурсі було зафіксовано близько 7 тисяч вакансій, то зараз їх вже нараховується практично 8 тисяч.
Аналітики також наводять картину щодо реєстрації нових підприємців. Так їхня кількість, починаючи із середини березня 2020 рок, впродовж двох наступних місяців впала практично втричі. Однак станом на середину червня картина значно стабілізувалася: тепер щотижня в Україні реєструється 5,5 тисяч фізичних осіб-підприємців (ФОП).
Opendatabot також пояснює, що в Україні станом на середину липня 2020 року поновили свої прибутки практично 90% кафе та ресторанів.
Утім додамо, що, згідно з інформацією Державного центру зайнятості України, станом на 1 липня 2020 року, кількість вакансій у країні складає 58 тисяч, що практично на 40% менше, ніж на відповідну дату торік.