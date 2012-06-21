Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»
Майже 20 млрд гривень недоотримав державний бюджет України через нерозмитнені автомобілі. Про це заявив прес-секретар корпорації «Богдан» Сергій Красуля в ефірі Громадського радіо.
«На ці кошти можна було придбати 527 протитанкових ракетних комплексів. Адже ми говоримо про країну, яка воює», – зауважив він.
На думку Красулі, слабкий контроль держави за автомобілями з іноземною реєстрацією, так званими «євробляхами», призводить до стрімкого зростання їхньої кількості на території України.
Нагадаємо, у Кабінеті Міністрів і Верховній Раді обіцяють прийняти закон, який наведе лакд в хаотичному напливі евроавто, які вкрай важко притягнути до відповідальності в разі ДТП.
У профільному комітеті Верховної Ради України з питань податкової та митної політики оперативно створили робочу групу за участю представників Кабміну і ініціативної групи власників авто на Єврономер. Але вже більше року робота над законом, який влаштує всіх, ведеться безрезультатно.
Як вважає голова комітету Ніна Южаніна, активістів не влаштовують варіанти, запропоновані владою.