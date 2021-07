Солодка продукція від українських виробників спричинила феєрверк схвальних відгуків на спеціалізованому міжнародному заході в столиці Великої Британії. Як зазначено на офіційному сайті конкурсу London Honey Awards 2021, наші бджолярі отримали відразу п’ять золотих, чотири срібних та одну бронзову нагороду за якість меду.

Призові місця присуджено 10 видам меду від семи українських виробників. Експерти оцінювали продукцію за такими критеріями: смак, консистенція, аромат і зовнішній вигляд. Наголошується, що продукт група міжнародних експертів оцінювала виключно сліпим методом, тобто без пакування і будь-яких характерних ознак, які могли б вплинути на неупередженість змагання виробників.

Керівник пасіки «Бджолина садиба», яка торік була зі «сріблом», а нині отримала дві золоті нагороди, Микола Андоні, повідомив виданню KHARKIV Today, що підготовка до конкурсу тривала три місяці.

«Звісно, з торішнього досвіду вже було більш-менш зрозуміло, що та як відбувається, який мед краще відправити, і я всім бджолярам рекомендував. Мед відправляли туди за допомогою нашого посольства в Лондоні. Вони писали листи, щоб мед перетинав кордон без перешкод, що це на конкурс. Це була довга робота», — розповів бджоляр із Харківщини.

Український мед позначений такими найменуваннями:

Vesela Bdzhilka by Easy Energy LLC — «золото»;

Bdzholyna Sadyba Meadows by Bdzholyna Sadyba — «золото»;

Bdzholyna Sadyba Wild honey by Bdzholyna Sadyba — «золото»;

BeeCool Mountain Flowers by BeeCool — «золото»;

James Bee by James Bee — «золото»;

BeeCool Reserve Wild Forest by BeeCool — «срібло»;

Charivna Bzz Herbs by Charivna Bzz — «срібло»;

Honey Heritage — Grandfathers Fairytale by Honey Heritage — «срібло»;

Honey Heritage — Secret of the Forest by Honey Heritage — «срібло»;

Honey Heritage — Family Legacy by Honey Heritage — «бронза».

Нагадаємо, торік Україна експортувала рекордні обсяги меду: протягом січня — грудня 2020 року наші виробники продали його 69,8 тисячі тонн загальною вартістю $117,5 млн.