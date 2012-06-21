У Парламентській асамблеї Ради Європи розпочались дебати щодо мовних положень українського закону про освіту, які викликали невдоволення декількох країн ЄС, що заявили про стурбованість відносно мови навчання нацменшин в Україні.
Напередодні міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що довів до відома глав МЗС країн Європейського Союзу позицію України щодо мовних положень нового закону про освіту.
«Що стосується Угорщини, звичайно, там дехто не хоче слухати і свідомо розкручує цю політичну істерію. Я, до речі, звернувся до Європейського Союзу, до своїх колег — міністрів закордонних справ, оскільки Угорщина хоче це обговорити в понеділок на засіданні Ради міністрів закордонних справ Європейського Союзу. Довів до них нашу аргументацію, яка загалом підтримується», — заявив пан Клімкін.