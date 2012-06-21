Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
На перегоні Кременчук – Потоки вчинено диверсію – зловмисники підвісили пакет із камінням до автомобільного мосту, під яким у той час проїжджав локомотив. Унаслідок цього розбилося лобове скло локомотива. На щастя, машиніст та його помічник не постраждали та змогли впоратися з керуванням.
Директор регіональної філії «Південна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» Микола Уманець повідомив, що останнім часом диверсій на коліях побільшало. Тільки на Полтавщині упродовж червня їх зафіксували кілька. Локомотиви закидали «коктейлями Молотова», обливали брудом, а тепер каміння. Усі ці злочини можуть призвести до катастрофи, тому директор закликає правоохоронців негайно розслідувати ці випадки, щоб усі злочинці постали перед судом. «Найвандальнішими» відрізками полтавського вузла залізничники назвали Ромоданівський та Кременчуцький.