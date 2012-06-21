Роман КИРЕЙ,
«Урядовий курʼєр»
Хірурги Черкаського кардіологічного центру провели унікальну операцію на серці однієї з пацієнток — на 30 хвилин вони відправили її до світу мертвих, зупинивши серцебиття, а потім знову повернули до колишнього життя.
У стінах обласного кардіологічного центру зроблено складну операцію на головному органі людини — на серці. Кардіохірурги змогли досягти практично неймовірної можливості майстерності — вони на півгодини зупинили серце пацієнтки на операційному столі, а потім запустили його знову.
Протокол операції містить повну інформацію процедури хірургічного втручання. Нині 74-річна пацієнтка, яка 30 хвилин була фактично не жива — зупинене серце, кровообіг, температура тіла +25 градусів, почуває себе нормально. Жінка будує плани на майбутнє і проходить реабілітацію. Операція тривала шість годин. Черкаські хірурги завдяки своїй майстерності зуміли подолати важку недугу й витягти пацієнтку з пазурів неминучої реально смерті.
До цього подібні операції проводили тільки у Києві та Львові.