Нові світлодіодні лампи світять набагато краще за звичні старі. Торік черкаське КП «Міськсвітло» встановило їх на 19 вулицях і в кількох дворах обласного центру. Сучасне освітлення з’явилося зокрема на площах Слави та 700-річчя Черкас, набережній Дніпра і в парку «Перемога». 127 пішохідних переходів на вулицях підсвітили для додаткової безпеки черкасців у нічний час.
Як розповів заступник директора комунального підприємства Павло Собко, таке оновлення за п’ять років заощадить для міського бюджету близько 3200 тисяч гривень. Для цього електрики встановили 330 нових опор, 1314 ледсвітильників та проклали 37 694 метри кабелю. Світлодіодні лампи — екологічно чисте джерело освітлення. На відміну від натрієвих, їх утилізують без шкоди для навколишнього середовища. Цього року підприємство продовжує роботу над оновленням освітлення міста.