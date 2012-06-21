Про це під час брифінгу за підсумками засідання уряду повідомила в.о. міністра освіти і науки Любомира Мандзій.
Таке рішення у кожній області ухвалюватиме комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій залежно від епідеміологічної ситуації. Якщо ця ситуація буде сприятливою, засновникам важливо забезпечити заклади засобами дезінфекції та захисту відповідно до вимог головного державного санітарного лікаря. Вимоги ці однакові як для державних, та і для приватних закладів. Це носіння маски вихователями і працівниками, вимірювання температури, наявність антисептиків, постійне прибирання приміщень і уникнення активності та ігор з персональними контактами.
Усі вимоги, які необхідні для відкриття дошкільних закладів, буде опубліковано на сайті МОЗ після підписання головним санепідлікарем.
Вона також поінформувала, що ЗНО в Україні буде проведено з 25 червня по 17 липня. Графік буде оприлюднено на сайті Українського центру оцінювання якості освіти та МОН до 21 травня. Кожного учасника й інструктора буде забезпечено засобами захисту, в пунктах тестування будуть у наявності антисептики.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»