Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»
Україні слід відмовитися від практики існування такого органу, як Державний резерв. Так вважає міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко. На його думку, у європейських країнах існує практика використання балансуючих обсягів продуктів харчування.
За словами міністра, така практика полягає в тому, що держава через форвардні закупівлі або через інші певні інструменти створює запаси продуктів харчування та предметів першої необхідності. Ця система, на думку Петрашка, є прозорою у сенсі оновлення таких запасів.
Також міністр заявив про те, що у країні змінюватимуться підходи до теорії та практики продовольчої безпеки країни.
Як відомо, цьогорічного травня колишній глава Держрезерву Ярослав Погорілий заявляв про кричущі випадки розкрадань та інших зловживань у цій інституції. Так, йшлося про привласнення державного майна, масові розкрадання зерна на складах підприємства у регіонах, а також незаконні оборудки з нафтопродуктами Держрезерву. Тоді Погорілий заявляв, що всі документи було передано до відповідних правоохоронних структур.
Деякі українські фахівці вважають, що Держрезерв можна залишити у тому вигляді, в якому він існує й зараз, проте ефективніше використовувати його наявні потужності. Аналітики також вважають, що ця інституція може стати великим логістичним центром, яка матиме функції надання послуг підприємцям та самостійно зароблятиме гроші.