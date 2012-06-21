Кабінет Міністрів України подаватиме проект державного бюджету вчасно, як того вимагає законодавство, – 15 вересня і розраховує, що весь бюджетний процес буде системним, а дискусії – конструктивними. Про це сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час форуму «Повна мобілізація: Спільний план дій».
«Розраховуємо, що бюджетний процес буде системним. 15 вересня ми внесемо проект закону (до Верховної Ради). За місяць буде його перше читання, дебати, дискусії. Ми будемо стояти на позиціях реалістичності бюджету і неможливості роздавання видатків, що є принциповим питанням», – сказав Володимир Гройсман.
ДОВІДКА "УК"
Глава Уряду неодноразово наголошував, що в проекті бюджету будуть збережені пріоритетні програми фінансування – в тому числі ті, що розпочаті цього та минулого року. При цьому фінансування армії дещо перевищить 5% ВВП, а мінімальна зарплата збільшиться до 4170 гривень.