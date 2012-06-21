Великий за обсягом та важливістю економічний документ, розглянутий на поточному засіданні уряду, Прогноз економічного та соціального розвитку України на 2021—2023 роки, було розроблено спільними зусиллями урядової команди. Він містить ґрунтовний аналіз економічних проблем попередніх років, впливу коронакризи на економіку, прогнози розвитку на наступні роки. А також базові позитивні й можливі негативні сценарії. Адже все залежатиме від того, як ми будемо реалізовувати заплановані реформи і рухатися далі.

На цьому наголосив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду 29 липня.

«Наш базовий прогноз залишається незмінним по Україні. Це зменшення ВВП на 4,8% у 2020 році. Ми бачимо, що Україна рухається за прогнозом, який розробило Міністерство економіки. Мінекономіки та Мінфін поки що підтверджують рух саме за цим сценарієм», — зазначив він.

А також поінформував, що оновлений макропрогноз передбачає зростання національної економіки на 4,6% у 2021 році. Мінімальна зарплата в 2021 році зросте спочатку до 6 тисяч гривень, далі — до 6,2 тисячі, а до кінця року — до 6,5 тисячі гривень. У 2022 році вона становитиме 6,7 тисячі, а в 2023-му — 7,2 тисячі гривень на місяць.

Урядовець зауважив, що для досягнення економічного зростання необхідно сконцентруватися на підтримці вітчизняного виробника зокрема у галузі машинобудування, оборонного замовлення та ін. Серед сприятливих чинників — імовірне зростання попиту на українську металургію.

Прем’єр зазначив, що маємо відчутно збільшити переробку в аграрному секторі й експортувати не сировину, а готовий продукт. Тобто дати можливість аграріям створювати більшу додану вартість.

Велика увага приділятиметься і підтримці малого та середнього бізнесу, розвитку промисловості, внутрішнім інвестиціям, поліпшенню бізнес-клімату.

Отже, в документі йдеться: Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства прогнозує, що в 2021 році зростання валового внутрішнього продукту України становитиме 4,6%, а в 2022 і 2023 роках — 4,3 і 4,7% відповідно. Вказано, що рівень інфляції в грудні 2021 року становитиме 7,3% порівняно із груднем 2020-го. У середньому порівняно з 2020 роком інфляцію в 2021-му прогнозують на рівні 8,1%. У грудні 2022 року вона становитиме 6,2% порівняно із груднем 2021-го. У середньому порівняно з 2021 роком інфляцію в 2022-му прогнозують на рівні 6,7%. А у грудні 2023 року інфляція становитиме 5,3% порівняно з груднем 2022-го. У середньому порівняно з 2022-м інфляцію в 2023 році прогнозують на рівні 6%.

Середньомісячна зарплата в Україні в 2021 році має становити 13 632 гривні, у 2022 і 2023 роках — 15 414 і 17 169 гривень відповідно.

Рівень безробіття для населення віком від 15 до 70 років прогнозують на рівні 9,2% у 2021 році, 8,5% у 2022-му і 8% у 2023-му.

Експорт українських товарів у 2021 році прогнозують на рівні 60,175 мільярда доларів, у 2022-му — 64,018 мільярда, у 2023-му — 69,284 мільярда доларів. Імпорт у 2021, 2022 і 2023 роках становитиме відповідно 70,591, 77,661 і 86,28 мільярда доларів. Дефіцит торговельного балансу становитиме 10,416 мільярда доларів у 2021 році, 13,643 мільярда — у 2022-му, 16,996 мільярда доларів — у 2023-му, повідомляє УНІАН.

Проєкт постанови було ухвалено з умовою доопрацювання впродовж трьох днів на запит міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігоря Петрашка.

Кабінет Міністрів ухвалив проєкт закону про статут з охорони Національною гвардією ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання державної власності, важливих державних об’єктів та спеціальних вантажів. Було затверджено з доопрацюванням у триденний термін постанову про заміну фактичного «Пакунка малюка» на соціальну картку із сумою 5 тисяч гривень, яку отримуватимуть породіллі в регіонах. Мами матимуть змогу купувати саме ті товари бажано вітчизняного виробника, які будуть необхідні їхнім дітям.

Любов ДМИТРЕНКО

для «Урядового кур’єра»