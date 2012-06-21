Кабінет Міністрів України оголосив конкурсний відбір на посади незалежних членів наглядової ради ДП «Адміністрація морських портів України».
Конкурсний відбір проводить Комітет з призначень керівників для особливо важливих для економіки України підприємств.
«Головним критерієм у відборі незалежних членів наглядової ради, як завжди, буде успішність їх попереднього управлінського досвіду у великих компаніях чи організаціях. Зокрема, зростання фінансових показників тих підприємств та організацій, де вони працювали, або успішно реалізовані проекти: трансформація компаній, приватизація, реструктуризація тощо. Ми шукаємо професіоналів з великої літери, які допомагатимуть менеджменту компанії, зможуть розробити стратегію успішного розвитку для ДП «Адміністрація морських портів України», нададуть високопрофесійну експертизу, якої підприємству, можливо, не вистачало», — зазначив Міністр Кабінету Міністрів України, член Комітету з призначень керівників для особливо важливих для економіки України підприємств Олександр Саєнко.
Відбір професійних, досвідчених і незаангажованих наглядових рад на державні підприємства — важлива частина реформи державних підприємств, яка дозволить покращити якість управління активами в державному секторі.
Заяви на участь у відборі приймаються з 10:00 11 жовтня 2018 року до 18:00 9 листопада 2018 року:
в електронному вигляді на електронну пошту cv@kmu.gov.ua;
у паперовому вигляді на поштову адресу 01008, м. Київ, вул. М. Грушевського, 12/2, Секретаріат Кабінету Міністрів України, комісія з відбору незалежного члена наглядової ради ДП «Адміністрація морських портів України».
З оголошенням про проведення відбору можна ознайомитись /тут/.
Довідково
З метою вдосконалення процесу відбору і забезпечення нової якості рішень Уряд затвердив оновлений порядок відбору керівників та членів наглядових рад для особливо важливих для економіки державних підприємств (постанова Кабінету Міністрів від 3 вересня 2008 р. №777). Згідно із новим порядком Комітет з призначень був переведений на рівень Уряду України, а кількість його членів зменшена з 18 до 8. На Комітет з призначень покладені такі функції, як ініціація відбору, визначення критеріїв до кандидатів, відбір кандидатів, рекомендації по умовах контракту з кандидатами. Замість декількох комісій з відбору при міністерствах створюється єдина комісія, яка відповідає за попередній відбір і формування short-list кандидатів. Для оцінювання кандидатів обов’язково залучається фахівець з добору персоналу (професійний рекрутер).
Рішенням Уряду за оновленим порядком були сформовані і затверджені:
20 червня 2018 року наглядова рада ПАТ «Укрзалізниця»;
3 жовтня 2018 року склад наглядової ради НЕК «Укренерго»;
10 жовтня 2018 року склад наглядової ради ПАТ «Укрпошта».