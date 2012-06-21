Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»
Терміни розробки та ухвалення перспективних планів розвитку територій практично спливає. Так вважає перший заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України В’ячеслав Негода.
«Хочу нагадати керівництву обласних державних адміністрацій та обласних рад про нашу спільну відповідальність перед громадами, які бажають об’єднатися чи приєднатися, щоб створити спроможні громади. Вони очікують якнайшвидшої розробки та прийняття перспективних планів на усю територію області. Без цього вони не можуть спрогнозувати свій розвиток і скористатися перевагами реформи. Уряд надав ОДА відповідні доручення, і термін їх виконання вже спливає», — заявив він.
За даними Мінрегіону, перспективні плани формування територій громад, які покривають 100% території регіону, мають лише 8 областей з 24: Донецька, Кіровоградська, Луганська, Рівненська, Тернопільська, Херсонська, Хмельницька та Чернігівська. І лише в двох з цих областей – Кіровоградській та Рівненській – перспективні плани вже схвалені Кабінетом Міністрів.
За словами В’ячеслава Негоди, на територіях, не включених до перспективних планів, більшість громади не бачать перспектив розвитку, а також не мають змоги приєднуватися до міст обласного значення та вже створених об’єднаних громад, бо це суперечить законодавству.
«Також здебільшого у перспективні плани і проекти змін до них міста обласного значення внесені без врахування можливості їх об’єднання із сусідніми громадами. Як наслідок, більшість приміських сільських, селищних територіальних громад, які, як правило, мають спільну соціальну та комунальну інфраструктуру з містами, позбавляються можливості приєднатися до цих міст і стати більш інвестиційно привабливими територіями та бути лідерами у розвитку всієї області. Тому дуже важливо внести відповідні зміни до перспективних планів і зробити це якнайшвидше, щоб громади нарешті почали користуватися своїм законним правом на розвиток», — підкреслив В’ячеслав Негода.
Нагадаємо, під час розширеної урядової наради 5 квітня 2018 року у Вінниці Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман доручив головам обласних державних адміністрацій протягом трьох місяців, тобто до 5 липня, забезпечити розроблення актів про внесення змін до перспективних планів формування територій областей, передбачивши охоплення ними усієї території області та внесення їх на розгляд відповідним обласним радам.