Терміни його встановлені з 22 травня до 22 червня. Таку пропозицію на засіданні уряду 20 травня вніс міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
Запроваджуються певні ознаки епідемічної ситуації в регіонах. Це інцедентність – середня кількість випадків захворювання на коронавірус за останні 7 днів на 100 тисяч населення, яка має становити менше 12 осіб на 100 тисяч населення.
Завантаженість ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19, не має перевищувати 50%. А також кількість тестувань методом ПЛР та імуноферментого аналізу має становити більш ніж 12 на 100 тисяч населення протягом останніх семи днів, пояснив міністр.
Послаблення протиепідемічних заходів застосовуватиметься й припинятиметься на території регіону на підставі рішення регіональної комісії. «У нас розроблено п’ять етапів. Зараз ми перебуваємо на першому. З 22 травня ми пропонуємо запровадити другий етап, і так кожен етап – це 10 днів», — додав Максим Степанов.
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«Урядового кур’єра»