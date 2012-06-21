Кабінет Міністрів працює над важливим завданням — створенням Єдиного реєстру державних службовців України. Про це повідомив Міністр Кабінету Міністрів Дмитро Дубілет під час зустрічі з бізнес-спільнотою. Цю роботу здійснюють спільно з Національним агентством з питань державної служби.
«Держслужбовців зараз понад 240 тисяч. Та інша річ, що є багато людей, які отримують зарплату з бюджету і не є держслужбовцями. Одне з ключових завдань, що стоять переді мною і Нацагентством держслужби, — створити Єдиний реєстр держслужбовців. Бо зараз немає інформації про те, скільки людей і де саме працює. А нам слід мати таку інформацію», — вважає він. І додає, що триває збір інформації від усіх адміністрацій про кількість людей, які перебувають на державній службі.
За словами Дмитра Дубілета, Секретаріат Кабміну передасть Національне космічне агентство України в підпорядкування Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства. А від цього міністерства до Секретаріату Кабміну перейде Державна служба статистики.
«У нас відбувся обмін, тому що ми домовилися, що від Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства до Секретаріату переходить Держстат. Тому що Держстат — орган, який зводить всю статистику. А питання звітності, KPI (ключові показники ефективності), держбордів — це безпосередньо мої питання», — цитує УНІАН слова Міністра Кабінету Міністрів.
Він переконаний, що створення такого реєстру дасть змогу сформувати навколо нього єдину інфраструктуру для подальшої централізованої взаємодії, організації різних видів навчання, централізованого оповіщення тощо.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»