Кабінет Міністрів України затвердив Порядок спрямування коштів на підготовку проектів державно-приватного партнерства та виконання довгострокових зобов’язань у рамках ДПП щодо об’єктів державної власності. Відповідне рішення Уряд ухвалив на засіданні 14 березня 2023 року. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Змінами до Бюджетного кодексу, ухваленими минулого року, врегульовані, зокрема, питання взяття державними партнерами довгострокових зобов’язань в рамках здійснення ДПП та можливість спрямування коштів державного бюджету на їх погашення. Сьогоднішнє рішення Уряду пропонує чіткий та прозорий механізм фінансування довгострокових зобов’язань, а також підготовки проектів ДПП, у тому числі концесій. Впровадження такого механізму сприятиме залученню інвестицій в українську економіку, підвищить привабливість державно-приватного партнерства для інвесторів. І це надзвичайно важливо для відновлення України та подальшого розвитку економіки нашої держави», - зазначила Перший віце-прем'єр-міністр України – Міністр економіки Юлія Свириденко.

Порядок визначає спрямування коштів, що надходять до спеціального фонду держбюджету від 10% концесійних платежів та реєстраційного внеску, що сплачується відповідно до Закону України «Про концесію».

Кошти будуть спрямовуватись на:

- виконання довгострокових зобов’язань розпорядників бюджетних коштів, які є державними партнерами;

- підготовку проектів ДПП (оплата послуг радників, у тому числі для підготовки конкурсної документації, незалежних експертів, здійснення інших заходів, а саме послуг з розроблення проекту землеустрою тощо).

Передбачається, що бюджетні кошти, джерелами яких є надходження від концесійних платежів першочергово спрямовуються на виконання довгострокових зобов’язань розпорядників бюджетних коштів, які є державними партнерами, їх залишок – на підготовку проектів ДПП. При цьому чітко зафіксована пріоритетність видатків на підготовку проектів. Також передбачено, що рекомендації щодо розподілу коштів на підготовку проектів відповідно затвердженого Урядом Порядку формуватиме спеціально створена Міністерством економіки комісія.