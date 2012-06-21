Реформа корпоративного управління в секторі державних підприємств має на меті зокрема й ліквідацію простору для корупції в цій сфері. Про це заявив Міністр Кабінету Міністрів Олександр Саєнко під час презентації рекомендацій з управління держпідприємствами, що були розроблені Українською академією корпоративного управління.
«Нині система держпідприємств — це приблизно 1,5 трильйона гривень активів та 500 мільярдів виручки на рік. Національне антикорупційне бюро має порушених справ на 100—110 мільярдів гривень по всіх держпідприємствах. До такого високого рівня корупції призвело те, що багато керівників і близько не знають, як керувати підприємствами, проте вважають, що вміють це краще за всіх. І якщо ми говоримо про реформу корпоративного управління в секторі держпідприємств, то завдання уряду й полягає в зниженні ризику корупції», — передає слова Олександра Саєнка його прес-служба.
Міністр окреслив чотири ключові рішення в цьому питанні: прозора приватизація, яка є «лакмусовим папірцем» для потенційних інвесторів; фахові наглядові ради й професійний менеджмент; ретельна реформа державного управління з метою підвищення ефективності роботи; професійне навчання майбутніх менеджерів.
«Рекомендації, які підготувала академія, критично важливі, тому що зараз багато державних компаній мають прибуток не завдяки ефективній діяльності, а за рахунок чи то монопольного становища на ринку, чи то якихось оборудок. Пріоритети уряду в цьому році — корпоратизація, корпоративне управління і приватизація. А впровадження рекомендацій призведе до якісно нового підходу в управлінні держпідприємствами», — підкреслив Олександр Саєнко.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»