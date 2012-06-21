Міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомив про це у своєму Телеграм-каналі. Так, із 22 травня буде відновлено регулярні й нерегулярні пасажирські перевезення автомобільним транспортом у міському, приміському, внутрішньообласному і міжнародному сполученні. Також із 25 травня буде запущено перевезення пасажирів у метро, а з 1 червня – залізничні пасажирські перевезення в міському, регіональному, далекому внутрішньому і міжобласному сполученні.
«З 1 червня – міжобласні пасажирські перевезення автомобільним транспортом. З 15 червня – прийняття й відправлення повітряних суден, що виконують пасажирські перевезення авіаційним транспортом», — зазначив міністр.
Також Владислав Криклій зазначив, що обов’язкова вимога для мандрівників – масковий режим, температурний скринінг працівників, постійна дезінфекція транспорту, повідомляє УНІАН.
«У разі здійснення перевезення до регіону, в якому не діють послаблення протиепідемічних заходів, дозволяється перевезення в межах 50% від кількості місць для сидіння за умови розсаджування пасажирів з вільним місцем поруч, спереду та позаду», — уточнив він.
Відділ новин
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