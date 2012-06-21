Кабінет Міністрів України затвердив концепцію Державної цільової економічної програми розвитку автомобільних доріг загального користування на п’ять років з кошторисом у 322 мільярди гривень.
Це рішення ухвалено Кабміном у четвер, 11 січня, передає Інтерфакс-Україна.
Метою програми є створення сучасної мережі автодоріг, яка дозволить збільшити обсяг перевезень і поліпшити інвестиційний клімат, а також забезпечить ефективність транспортних послуг.
Так, передбачається поліпшення 9,1 тис. км доріг, будівництво та реконструкцію 1 тис. км доріг.
Крім того, планується введення довгострокових контрактів, посилення співпраці з міжнародними фінансовими організаціями для залучення коштів.
Повний обсяг фінансування складе 322,6 млрд грн, з них 176 млрд грн - бюджетні кошти.