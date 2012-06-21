Кабінет Міністрів на засіданні в середу звільнив президента НАЕК «Енергоатом» Юрія Недашковського.
Про це повідомляє агентство Інтерфакс.
Цю інформацію дещо пізніше підтвердив прем'єр-міністр Олексій Гончарук.
«Так, це правда. Відповідне рішення було схвалено. Це була ініціатива глави Мінекоенерго Олексія Оржеля. Думаю, що він може окремо прокоментувати підстави, чому він дійшов висновку про необхідність такого рішення ... Ми зараз десятками звільняємо людей, які працювали в попередні роки. УВ багатьох випадках причиною цього є наша переконаність або в неефективності, або в корупційній діяльності, або в ангажованості людини. Саме цей випадок я залишив би для коментарів міністру», – сказав він під час брифінгу.
Як повідомлялося, раніше цього дня Українське ядерне товариство (УЯТ) закликало президента України Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Олексія Гончарука не допустити звільнення президента НАЕК. Там нагадали, що за безпосередньої участі Недашковського реалізовано низку спільних з Європою і США проектів, які значно знизили залежність української атомної галузі від російської. Зокрема, реалізовано проєкт диверсифікації ядерного палива для реакторів російського дизайну, на завершальному етапі перебуває будівництво Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП).
Крім того УЯТ додали, що «Енергоатом» забезпечує понад 50% обсягу виробництва електроенергії в країні, виконує всі міжнародні вимоги з безпеки та модернізації блоків АЕС, продовжує їхній ресурс, незважаючи на низький тариф.
«Енергоатом» є оператором усіх чотирьох діючих АЕС України. Експлуатує 15 енергоблоків, оснащених водо-водяними енергетичними реакторами загальною встановленою електричною потужністю 13,835 ГВт.