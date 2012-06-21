У місті Гайсин на Вінниччині відкрили меморіальний комплекс алеї Слави пам’яті загиблих воїнів 59-ї окремої мотопіхотної бригади. Разом із військовослужбовцями віддали данину шани мужнім героям, які поклали життя за незалежність і суверенітет України, батьки й родини загиблих воїнів-земляків, керівники області й району, громадськість міста. Голова Вінницької облдержадміністрації Валерій Коровій щиро подякував жителям за небайдужість, а військовослужбовцям — за мужність, відвагу і патріотизм.
Військовослужбовці 59-ї окремої мотопіхотної бригади нещодавно повернулися із зони проведення операції Об’єднаних сил у розташування військової частини в Гайсин. Бригада прибула додому з маріупольського напрямку без бойових втрат. Земляків, які раніше не повернулися з передової, вшанували хвилиною мовчання. На меморіальній стелі, розташованій на території військової частини, викарбувано 48 імен та прізвищ загиблих воїнів. Назавжди їхні імена вписано до Книги пам’яті 59-ї ОМБ.
Бійці покладанням квітів та гірлянд ушанували пам’ять бойових побратимів, які за вірність присязі й народові України заплатили життям. Пам’ятну стелу полеглим воїнам освятив капелан військової частини отець Богдан.