Володимир КОЛЮБАКІН,
«Урядовий кур'єр»
У Держгеокадастрі відбулося засідання Робочої групи з опрацювання питань, пов’язаних з організацією та проведенням всеукраїнської нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення. Адже, поки цю роботу не проведено, розпочинати якісь кроки із запровадження ринку землі не лише безглуздо, а й шкідливо.
На засіданні, повідомляє прес-служба Держгеокадастру, було обговорено стан виконання робіт з оцінки, проаналізовано вжиті кроки щодо проведення ґрунтових обстежень у рамках визначених заходів з проведення оцінки, а також питання організації та строків виконання наступних етапів.
Крім того, члени робочої групи розглянули питання створення геопорталу, який міститиме інформацію щодо загальнонаціональної нормативної грошової оцінки (НГО) земель сільськогосподарського призначення, його зміст та набір функцій та сервісів, які можуть бути запропоновані користувачам. Зокрема передбачається, що на геопорталі буде зведено усю інформацію, отриману в результаті проведення робіт, достатню для розрахунку нормативної грошової оцінки окремої земельної ділянки, а також узагальнені дані про оцінку в розрізі регіонів, природно-сільськогосподарських районів та сільськогосподарських угідь.
Також розглядається можливість реалізації окремої функції розрахунку НГО проектної земельної ділянки, що дозволить майбутнім власникам та користувачам спрогнозувати орієнтовні витрати на сплату земельного податку або орендної плати.
Варто також нагадати, що до складу робочої групи входять представники Держгеокадастру, державних підприємств та установ, що належать до сфери управління Мінагрополітики та Держгеокадастру, а також провідні науковці Інституту економіки природокористування та сталого розвитку НАНУ та Інституту аграрної економіки. Урядове рішення щодо проведення загальнонаціональної (всеукраїнської) нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення прийнято 7 лютого 2018 року Постановою Кабінету Міністрів України № 105 «Про проведення загальнонаціональної (всеукраїнської) нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України». Нею встановлено порядок організаційних дій з проведення зазначеної нормативної грошової оцінки одночасно на території всієї країни.