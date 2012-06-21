Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
До початку нового навчального року камери відеоспостереження останнього покоління будуть встановлені в 120 загальноосвітніх навчальних закладах Харкова.
Як інформує сайт Харківської міськради, посилаючись на першого заступника Харківського міського голови Ігоря Терехова, в місті реалізуються дві програми – «Безпечне місто», в рамках якої в Харкові буде створено Єдиний ситуаційний центр, і «Безпечна школа» – програма, спрямована на підвищення рівня безпеки в школах.
«Діти повинні перебувати в безпеці. У зв’язку з цим у місті проводиться низка заходів: харківські школи оснащуються камерами відеоспостереження останнього покоління. Сучасні технології дозволять не тільки вести спостереження за тим, що відбувається на території школи, на спортивних майданчиках і стадіонах загальноосвітніх навчальних закладів, але й щоденно архівуватимуть записи відеокамер. Архів з відеокамер зберігатиметься протягом 30 днів. Надалі відео зі шкільних камер буде надходити до системи Єдиного ситуаційного центру, над створенням якого ми зараз працюємо. Це дозволить швидко реагувати на будь-які надзвичайні ситуації, які можуть трапитися у школах», – розповів Ігор Терехов.
За його словами до кінця наступного року камери будуть встановлені в усіх загальноосвітніх навчальних закладах Харкова. Крім того, як зазначив перший заступник харківського міського голови, з нового навчального року всі школи обласного центру