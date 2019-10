Визнані фінансові інститути, так звані традиційні гравці, до недавнього часу мали недосяжні переваги, це відображалося в розмірі капіталу, наявності розвиненої мережі філій та багатотисячної клієнтської бази. Це дозволяло забезпечувати ефективну роботу і досягати бажаних результатів. IT технології використовувалися переважно для забезпечення безпеки транзакцій і мінімізації операційних витрат. Так було, але цей час минув, тепер все інакше.



Успішність бізнесу в сфері фінансових послуг, безпосередньо залежить від використання сучасних технологій. Ті компанії, які першими інтегрували в свої бізнес-моделі IT технології, сьогодні вже визнані лідери в своїх галузях. У зв’язку з постійно зростаючими вимогами споживачів, для збереження конкурентоздатності будь-якого бізнесу необхідно постійно розвиватися і впроваджувати найсучасніші технології.



Сьогодні IT технології використовуються скрізь, фінтех компанії розробляють власні продукти для проведення фінансових операцій за допомогою смартфона, створюють платіжні агрегатори і платформи для транзакцій з альтернативними валютами, а також для залучення фінансування без участі банків.



Основні напрямки розвитку фінансової галузі



Інтернет сервіси платежів – демонструють стрімке зростання завдяки постійному інтересу з боку всіх видів бізнесу. Кількість платіжних систем стає дедалі більше, так само збільшується кількість способів оплати. Найбільш перспективно виглядає оплата за допомогою технології блокчейн.



Сфера кредитування переживає справжній бум. Традиційні способи оформлення грошових позик зникають, їх місце займає P2P (person-to-person) кредитування фізичних осіб і P2B (person-to-business) кредитування бізнесу.



Перспективно виглядає напрямок з надання послуг кредитного брокера. Особливо це актуально в ніші онлайн кредитування. За допомогою інтернет-майданчиків агрегаторів, позичальник отримує інформацію про ті пропозиції на ринку, які оптимально відповідають його потребам. Прикладом такого майданчика є офіційний рейтинг кредитних компаній https://credit-online.ua/.



Створюються інноваційні рішення щодо автоматизації процесів для прийняття рішень на фондових ринках. За допомогою роботів-консультантів відбувається формування інвестиційних портфелів, і (короткостроковий довгостроковий) аналіз стратегії управління активами.



Блокчейн технології активно застосовуються в сфері страхування. Сучасному користувачеві вже пропонується не просто сервіс для дистанційного укладання договору через сайт страхової компанії, а й нові види страхування з різними додатковими можливостями: наприклад, короткострокове страхування через мобільні пристрої; онлайн-доступ до баз даних для зберігання інформації про застраховане майно тощо.