На будівлі Українського національного інформаційного агентства «Укрінформ» у Києві відкрили меморіальну дошку на спомин про українського журналіста Reuters Тараса Процюка, який загинув під час війни в Іраку 2003 року. 16 січня йому б виповнилося 50, та Тарас назавжди залишиться тридцятип’ятилітнім…
8 квітня 2003 року американські танкісти в Іраку обстріляли готель «Палестина» в Багдаді, який був базою для більшості журналістів. Тоді загинули телеоператор каналу «Телесінко» іспанець Хосе Коусо, телеоператор агентства Reuters українець Тарас Процюк, а також були тяжко поранені ще троє працівників Reuters.
Як зазначила медіа-експерт Лариса Мудрак, відкриття цієї дошки є важливою подією для всіх журналістів. «Тарас фіксував життя, тому ми не можемо не зафіксувати пам’ять про нього для тих, хто не був із ним знайомий».