Інкрустовані золотом винні пляшки XVII століття, випадково розкопані будівельниками, виставлять на аукціон з надзвичайною ціною в 20 000 фунтів стерлінгів.
Сім «надзвичайно рідкісних» чорних скляних пляшок ручної роботи були виявлені в глині в листопаді минулого року на території будівництва в Англії. На кожній пляшці стоїть клеймо графа Ковентрі, який жив у Вустерширі в кінці 1600-х років. Вважається, що інкрустовані золотом пляшки були виготовлені десь між 1650-1670 роками, під час правління Карла II, на частку якого припала громадянська війна.
Позолочені пляшки виявили під час розкопок майданчика під забудову. Один із робітників побачив, як якийсь об'єкт дивно поблискує на сонці.
Вважається, що пляшки виготовили для Джорджа Вільє – другого герцога Букінгемського і другого графа Ковентрі (1628-1687).
Графство Ковентрі було засноване як володіння однойменного батька Вільє, першого графа Ковентрі, який також був фаворитом і, можливо, коханцем короля Джеймса I. Пляшки оцінені в £ 20 000 і будуть продані протягом трьох аукціонів, причому перший продаж відбудеться 2 лютого.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур'єра»