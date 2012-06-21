Згідно з прогнозами, температура повітря в центральній частині Англії в січні-лютому 2020 року буде найнижчою за останні 30 років. Метеорологи вивчили повітряний потік, який рухається через Англію зі сходу на захід трохи вище північної Атлантики і заявили, що він принесе в країну сильне зниження температури і сніг, повідомляє The Sun.
Цей холодний циклон отримав назву «Звір зі Сходу». Англійці вже відчули його віяння в лютому 2019 року, коли в деяких регіонах Шотландії встановилася температура – 14 ° C, а пориви вітру склали близько 112 км / ч. У той же час в Глостерширі випало понад 55 см снігу. Сувора зимова погода призвела до смерті 17 чоловік.
Очікується, що найбільше постраждає від арктичного циклону центральна частина Англії –Мідлендс.
Цей прогноз різко контрастує з жарким британським влітку і дуже теплою осінню.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»