Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
Понад 100 жителів Херсону вийшли на головну площу міста, аби вшанувати пам’ять Катерини Гандзюк, яка після трьох місяців боротьби за життя померла в київській лікарні. Катерині було лише 33 роки, вона працювала в Херсонському міськвиконкомі на посаді радника міського голови, була відомою громадською діячкою, активісткою херсонського Евромайдану, боролася з сепаратизмом, несправедливістю та свавіллям правоохоронців і можновладців. У липні 2018-го року на Катерину здійснили напад та облили її сірчаною кислотою, від чого дівчина зазнала важких опіків. Після 15-ти перенесених операції серце Каті зупинилося.
Тоді всією країною пройшли і досі проходять акції під девізом-закликом «Хто замовив Катю Гандзюк?». Незважаючи на те, що затримано та засуджено п’ятьох звинувачених у цій справі, які здійснили фізичний напад, реальні замовники активістки досі на волі. У цьому переконані друзі та родичі Катерини. Іван Антипенко, журналіст і товариш Каті зазначає: «Ті, хто здійснив фізичну розправу, вже відбувають покарання. А ті, хто спланував це вбивство, досі на волі. Хоча прізвища їхні відомі». Товариш дівчини, журналіст Сергій Нікітенко разом із нею розслідував незаконний підпал та вирубку Олешківського лісу на Херсонщині. Він переконаний, що Катю замовили саме через ці їхні дії. Та додає: «Все, чого вдалося досягти за рік, зроблено не завдяки слідству, а завдяки громадським активістам, які примушували і примушують шукати справжніх замовників».
Акції з приводу роковин смерті Катерини Гандзюк відбулися в 30 містах України та в понад 20 містах світу. На мітингу в Херсоні його учасники звернулися до Президента України Володимира Зеленського та закликали його прискорити розслідування вбивства Гандзюк і покласти край саботажу правоохоронними органами та атак на громадських діячів. Серед виступаючих на заході були міський голова Херсона Володимир Миколаєнко, журналіст Сергій Нікітенко, депутат міськради Євген Матковський. Кожен згадував, якою була Катерина за життя, за що боролася, як реагувала на події в місті і в Україні, як уміло говорила про найважливіше. На площі Свободи відбулася прем’єра фільму «Катя», знятого херсонською філією Суспільного телебачення.
Є у стрічці кадри з останнього відео Каті в лікарні. Вона, звертаючись до кожного з нас запитала: «Чому ми мовчки маємо спостерігати і терпіти, поки найактивніших з нас калічать та вбивають? Я вірю, що всі винні будуть знайдені, покарані і засуджені». Вірить в це і Україна.