Житель Італії П'єтро Джанкарло став свідком рідкісного природного явища – ламінарного течії води, пише Daily Mail.
У національному парку Абруццо він побачив, як йому здалося спочатку, застиглий у трубі струмінь води, під яким перебував намерзла від джерела брила льоду. Однак струмінь з джерела не замерзав, у чому чоловік переконався, коли підставив під нього руку.
Явище, побачене П'єтро, дуже рідкісне. При ньому рідина або газ переміщаються шарами, а також виглядають нерухомими. Щоб таке сталося, вода повинна бути без домішок і перебувати в стані, близькому до замерзання.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур'єра»