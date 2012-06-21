Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
Протягом трьох годин тривала акція «Намалюй життя», яку організувала громадська організація «Альтера+». Під час заходу небайдужі молоді люди замальовували рекламу наркотиків із вказаними електронними адресами на стінах будинків, парканах, гаражах, будівлях лікарень. Зафарбували понад 20 таких надписів. Про це йдеться в сюжеті телеканалу Суспільне:Миколаїв. Акція відбулася в Корабельному районі Миколаєва по проспекту Богоявленському та вулиці Артема. Голова ГО «Альтера+» Віталій Куліков пояснив, що в цьому одному із самих густонаселених районів міста, представник організації зафіксували близько 150 надписів. Вирішили не лише замалювати рекламу, а й за допомоги трафаретів залишити мотиваційні вислови, що пропагують сімейні цінності та здоровий образ життя. Так, на стінах з’явилися надписи «Цінуй життя», «Модно бути здоровим», «Здорова молодь, гідна нація», «Кохай!», «Поважайте батьків». Серед учасників акції — люди, які тривалий час вживали наркотичні засоби. Тепер вони своїм внеском у справу виявили бажання донести до молодих людей правду про те, яким злом є наркотики. За дотриманням умов карантину та правил благоустрою слідкували поліцейські.