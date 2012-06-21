Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
Миколаївський благодійний фонд «Доброта і довіра» підготував та презентував фотовиставку «Світло в тобі», яка присвячена дітям з синдромом Дауна. Так захід відбувся в місті вперше, на ній представлені 34 світлини «сонячних дітей» з їхніми родинами. Про це йдеться в сюжеті телеканалу Суспільне:Миколаїв. Над створенням образів дітей та батьків працювали шість миколаївських фотографів. Як зазначає одна з фотомайстринь Вікторія Білоусова: «до кожної дитини потрібен був індивідуальний підхід. Зйомки відбувалися в студії та на вулиці. Дуже переживала під час роботи. Чекала відкриття виставки, аби побачити очі дітей та їхніх батьків. Побачила, що вони щасливі. А це найголовніше».
На презентації виставки розповіли про кожну з 17-ти родин, яка виховує особливу дитину. «На кожну сім’ю у нас було по дві фотографії. Це окремо дитина, і окремо − сім’я з дитиною. Ми прагнули розповісти всім про сонячних дітей, довести, що вони такі ж, як й інші, та навіть краще. Більш чутливі, емоційні, щирі. Виставку організували завдяки проханням мам, які прийшли до нашого фонду з проханням заявити про їхніх діток, об’єднатися. Так виникла ідея фотопроєкту «Світло в тобі», — розповіла організаторка виставки Валентина Ткаченко.
Виставку, яка відкрилася в літньому дворику Миколаївського академічного російського драматичного театру, відвідали не лише родини особливих дітей, а й їхні друзі та рідні, містяни, небайдужі люди. Один з відвідувачів Василь Блись зазначив, що подібні заходи мають бути в нашій країні, в нашому місті. Аби більше людей бачили таких дітей та їхні родини, допомагали їм, не соромилися з ними спілкуватися.
Є на виставці фото родини Румянцевих. Мама Каталея Румянцева служить в 299-ій штурмові авіаційній бригаді, чоловік також військовій. Дворічній донці Марії зшили на замовлення військову форму. Каталея поділилася, що, коли дізналися про те що донька при народженні матиме певні вади, вони були до цього готові. «Це наша дитина, ми любимо та плекаємо її, робимо все можливе, аби вона зростала в соціумі», − зазначила мама. Родина Грозових, яка виховує 11-тирічну доньку Аліну, також долучилася до благодійного фотопроєкту. Батько Артем Грозов зазначив, що така фотосесія для них перша, проте Аліні дуже сподобалося. «Їй дуже важко сфокусувати увагу на якомусь предметі, дивитися уважно на фотографа. Але в неї вийшло. Важливо, аби подібні заходи організовували частіше, вони допомагають всім зрозуміти, що наші діти такі ж, як інші, зі своїми емоціями, радощами та переживаннями», — вважає батько.
Виставка продовжить свою роботу в Муніципальному виставковому залі Миколаєва.