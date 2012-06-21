Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
«Мною як главою Донецької Народної Республіки прийнято рішення підвищити бойову готовність підрозділів «Народної міліції» на випадок подальшої агресивної поведінки Києва. Всі необхідні розпорядження вже роздані».
Із такою грізною заявою про приведення в повну бойову готовність проросійських незаконних збройних формувань у середу вранці виступив лідер «ДНР» Денис Пушилін. А кількома годинами раніше теж саме зробив і ватажок сусідньої «ЛНР». Причому обидва синхронно звинуватили підрозділи ЗСУ в порушенні режиму тиші та обстрілах територій «республік».
Що це було? Існує кілька версій такої войовничості. Проте всі без винятку експерти переконані — подібні заяви донбаських маріонеток Кремля зроблені не без вказівки російських «кураторів», які попри великі проблеми в країні з COVID-19 не забувають про Донбас.