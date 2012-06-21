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«Урядового кур’єра»
Саме люди літнього віку продовжують перебувати у групі найвищого ризику щодо зараження та коронавірусну інфекцію COVID -19. На цьому наголошувалося під час чергового брифінгу МОЗ.
Так, за даними Центру громадського здоров’я (ЦГЗ), станом на ранок 25 березня в Україні зафіксовано 113 підтверджених випадків коронавірусної інфекції. Станом на ранок, 4 з них летальні, 1 пацієнт одужав, його вже виписали з лікарні. За добу зафіксовано 29 нових випадків зараження. Перші випадки інфікування виявлено у Волинській, Одеській, Луганській та Запорізькій областях. Дослідження проводилися вірусологічною лабораторією ЦГЗ, а також обласними лабораторіями.
Четвертий летальний випадок зафіксовано вранці 25 березня в Тернопільській області. Померла літня люди – 68-річний чоловік. А отже фахівці ЦГЗ вкотре звернулися до українців із закликом не зволікати і вчасно звертатися по медичну допомогу.
«Якщо у вас є симптоми вірусного захворювання, слід одразу зателефонувати своєму сімейному лікарю, повідомити його й тримати це на контролі. Адже від цього може залежати ваше здоров’я та навіть життя. Якщо ж до лікаря звертаються надто пізно, особливо літні люди, врятувати пацієнта буває, на жаль, вже просто неможливо», - наголосили фахівці ЦГЗ.