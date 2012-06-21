Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
Схема шахрайських оборудок була доволі простою: зловмисники, представившись працівниками одного з постачальних підприємств, телефонують до фермера чи іншого керівника підприємства і пропонують придбати мінеральні добрива чи пальне. У разі згоди просять переказати частину коштів як передоплату. Як тільки одержують завдаток — відключають телефони й зникають. Ще одна схема діяла у випадку, якщо той чи інший керівник не погоджувався сплатити завдаток. Шахраї знаходили справжніх постачальників, замовляли товар, надсилали електронною поштою необхідні підроблені документи й вимагали негайно оплатити поставку. Після оплати суму негайно знімали з рахунку.
Як повідомила пресслужба Нацполіції України, злочинна організація, до складу якої входило кілька груп, діяла по всій Україні. Було створено 17 фіктивних підприємств із різними банківськими рахунками.
До викриття зловмисників долучилися й черкаські правоохоронці. Як виявилося, шахраї привласнили майже 18 мільйонів гривень. Задокументовано щонайменше 57 шахрайств. У процесі слідства поліцейські виявили зброю, наркотики, банківські картки, фінансово-господарські документи різних підприємств, чимало коштів в іноземній валюті та золото.