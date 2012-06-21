Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»
Українські курорти нинішнього літа можуть бути закриті для відпочивальників. Саме про це заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов. За його словами, йдеться, насамперед, про Одесу та навколишні курортні містечка, де ситуація щодо поширення COVID-19 є доволі напруженою.
Теж саме можна сказати й про карпатські курорти. Адже в Закарпатській, Івано-Франківській та Львівській областях залишається доволі високим рівень захворюваності населення на коронавірус.
«Готелі та пансіонати на Чорному та Азовському морях частково приймають туристів, дотримуючись правил карантинної безпеки. Фактично це розпочалося з кінця травня-початку червня. Чорноморські курорти цьогоріч опинилися у лідерах. А в цілому, ціни на азовських курортах є дещо нижчими, ніж на Чорному морі. Вартість перебування в готелях у 2020 році є навіть нижчою, ніж торік», –– зазначає «Урядовому кур’єру» аналітик ринку Володимир Нестеренко.
За словами експерта, вагома частина українських туристів у 2020 році через нестачу коштів взагалі відмовилася від відпочинку не лише за кордоном, а й в Україні. «А є й такі потенційні відпочивальники, які просто побоюються їхати на курорти нашої країни, остерігаючись підхопити COVID-19. Вони кажуть, що в Україні, яка має значно гіршу якість медичних послуг, ситуація на коронавірус залишається більш серйозною, ніж в інших країнах світу», –– зазначає Нестеренко.
Додамо, що за рейтингом, який оприлюднили українські готельєри, найдорожчими в 2020 році є готелі (від дорожчих до дешевших) Затоки, Залізного Порту, Кирилівки, Лазурного, Коблева, Бердянська та Скадовська.