На цьому наголосив у Телеграм Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.

«Усі схеми будуть викриті й ліквідовані, а їхні учасники – притягнуті до відповідальності», – повідомив Олексій Гончарук.

Він зазначив, що нафтотрейдери під час минулої зустрічі відзначили проблему нелегальних АЗС, доля яких на ринку становила майже 25%. І така стурбованість гравців на ринку щодо нечесної конкуренції і демпінгу з боку «тіньовиків» зрозуміла.

За ініціативою Президента було розпочато широку кампанію з ліквідації тіньових схем торгівлі пальним.

Всього здійснили 2200 перевірок силами ДФС, Нацполіції та СБУ. Перевірили інформацію щодо 1399 нелегальних АЗС:

377 – зупинили діяльність;

316 – демонтовані раніше або відсутні за адресами;

243 – демонтовані за звітний період;

463 – оформили ліцензію.

Було вилучено з обігу 4 тис. тонн паливно-мастильних матеріалів на загальну суму 93,4 млн грн, а також обладнання на суму 94,2 млн грн. Відкрито 292 адміністративних провадження та 152 – кримінальних.

«Уряд зробив рішучі кроки. Спільно з нафтотрейдерами ми продовжимо боротьбу з нелегальними АЗС. Про це ми домовилися на черговій зустрічі сьогодні. Нафтотрейдери підтвердили припинення діяльності нелегальних АЗС, – повідомив Олексій Гончарук. – Українці купуватимуть пальне європейської якості виключно в ліцензованих нафтотрейдерів. Це один із пріоритетів нашого Уряду». 