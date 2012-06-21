На цьому наголосив у Телеграм Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.
«Усі схеми будуть викриті й ліквідовані, а їхні учасники – притягнуті до відповідальності», – повідомив Олексій Гончарук.
Він зазначив, що нафтотрейдери під час минулої зустрічі відзначили проблему нелегальних АЗС, доля яких на ринку становила майже 25%. І така стурбованість гравців на ринку щодо нечесної конкуренції і демпінгу з боку «тіньовиків» зрозуміла.
За ініціативою Президента було розпочато широку кампанію з ліквідації тіньових схем торгівлі пальним.
Всього здійснили 2200 перевірок силами ДФС, Нацполіції та СБУ. Перевірили інформацію щодо 1399 нелегальних АЗС:
377 – зупинили діяльність;
316 – демонтовані раніше або відсутні за адресами;
243 – демонтовані за звітний період;
463 – оформили ліцензію.
Було вилучено з обігу 4 тис. тонн паливно-мастильних матеріалів на загальну суму 93,4 млн грн, а також обладнання на суму 94,2 млн грн. Відкрито 292 адміністративних провадження та 152 – кримінальних.
«Уряд зробив рішучі кроки. Спільно з нафтотрейдерами ми продовжимо боротьбу з нелегальними АЗС. Про це ми домовилися на черговій зустрічі сьогодні. Нафтотрейдери підтвердили припинення діяльності нелегальних АЗС, – повідомив Олексій Гончарук. – Українці купуватимуть пальне європейської якості виключно в ліцензованих нафтотрейдерів. Це один із пріоритетів нашого Уряду».