Кабінет Міністрів вносить зміни до постанови про протиепідемічні обмеження в частині перетину державного кордону та проходження самоізоляції особами, які повертаються з-за кордону.

Про це під час засідання уряду сказав прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

"Питання, яке стосується пандемії – це підготовка до нової потенційної хвилі, пов’язаної з небезпечним штамом "Дельта". Кожен день ми працюємо, щоб якомога краще підготувати нашу медичну систему. Паралельно з цим треба мінімізувати розповсюдження вірусу від людей, які приїжджають із-за кордону. Тому вносимо зміни в карантинну постанову 1236, зокрема в частині перетину державного кордону та режиму самоізоляції", – сказав Шмигаль.

Як заявив під час засідання уряду міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, нові правила перетину кордону наберуть чинності через 7 днів після офіційної публікації. Вони мають знизити можливість поширення вірусу на території України, якщо хтось інфікується за її межами.

"Самоізоляція або обсервація невакцинованих від COVID-19 людей сприятиме контролю і зменшить шанс нового масштабного спалаху на території України", - наголосив Ляшко.

За його словами, для громадян України, які виїхали за межі країни до моменту набуття чинності змін до постанови про протиепідемічні обмеження, повернення додому буде залишатися безперешкодним. З набранням чинності постанови громадяни України продовжать безперешкодно перетинати кордон за умови наявності хоча б одного щеплення від COVID-19.

Згідно зі змінами, іноземні громадяни завжди повинні мати негативний результат ПЛР-тесту на COVID-19, страховий поліс. У разі відсутності повного курсу вакцинації чи хоча б одного щеплення громадянину України при перетині кордону буде запропоновано установити додаток "Вдома".

"Цей додаток розпочне контролювати самоізоляцію через 72 години, якщо за цей час людина не отримає негативний результат тесту вже на території України. У разі позитивного тесту після перетину кордону людина йде або на самоізоляцію, або лікування за потреби, в той же час епідеміологи розпочинають розслідування та тестування всіх контактних", – сказав Ляшко.

Він наголосив, що під особливи контролем перебуватимуть невакциновані інозмеці чи громадяним України, які прибули з Російської федерації чи Індії, якщо вони провели останні 7 днів до перетину кодону в цих країнах.

"Вони будуть підлягати обов'язковій самоізоляції чи обсервації протягом 14 днів без можливості її дострокового припинення", – сказав Ляшко.

Крім того, за словами міністра охорони здоров'я, пропонуються зміни у правилах роботи навчальних закладів.

"У разі виходу регіону з зеленої зони, задля того, щоб заклад продовжив роботу, йому необхідно мати як мінімум 80% повністю вакцинованих працівників", – сказав він.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні за минулу добу виявили 717 нових випадків коронавірусної хвороби.

Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 3 264 715 людей, з них отримали одну дозу – 3 264 713, повністю імунізовані та отримали дві дози – 1 817 211 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 5 081 924 щеплення.