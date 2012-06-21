Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»
Перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов заявив, що мала приватизація в Україні стартує за три тижні. Фонд державного майна України визначив та оприлюднив понад 600 об’єктів по всій країні, які продаватимуть у межах програми малої приватизації у 2018 році. Серед затверджених об’єктів — бази відпочинку, будівлі і навчальний комбінат на Одещині, лікарня, цехи і кафе на Львівщині, піонерський табір, автостоянка і газове господарство на Миколаївщині тощо.
За інформацією Фонду держмайна, чимало державних об’єктів, які підлягали приватизації серед малих її форм у 2017 році, були сауни. На них припало від 10 до 15% всіх малих об’єктів.
Нагадаємо, що згідно із Законом «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)» об’єктами малої приватизації є:
♦ єдині майнові комплекси державних підприємств та їх структурних підрозділів, які можуть бути виділені в самостійні суб’єкти господарювання — юридичні особи (у тому числі ті, що передані в оренду, перебувають у процесі реструктуризації), на яких середньооблікова чисельність працюючих за звітний (фінансовий) рік не перевищує 100 осіб, а обсяг валового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) за такий період не перевищує 70 мільйонів гривень та/або вартості майна яких недостатньо для формування статутного капіталу акціонерного товариства, у тому числі разом із земельними ділянками державної власності, на яких вони розташовані (група А);
♦ окреме індивідуально визначене майно, в тому числі разом із земельними ділянками державної власності, на яких таке майно розташовано (група А);
♦ об’єкти незавершеного будівництва, законсервовані об’єкти, в тому числі разом із земельними ділянками державної власності, на яких вони розташовані (група Д);
♦ об’єкти соціально-культурного призначення, в тому числі разом із земельними ділянками державної власності, на яких вони розташовані, крім тих, що не підлягають приватизації (група Ж).