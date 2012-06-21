В Україні створили надзвукову ракету «Блискавку», яку неможливо збити. Ракета призначена для ураження кораблів і здатна розвивати швидкість до 2500 км/год. Конструктори «Блискавки» кажуть, що для установки ракети на літаки необхідно мінімальне технічне втручання. Творцями ракети виступили фахівці конструкторського бюро «Південне».
Українська «Блискавка» здатна розвивати швидкість до 2500 км/год. Військовий експерт Олег Жданов розповів, що «зараз у світі немає коштів, здатних збити « Блискавку».
Ракету показали на військовій виставці «Зброя та безпека-2019». Розробники ракети відзначають, що «Блискавкою» будуть озброювати літаки Су-27 і Су-24М «з мінімальними технічними змінами».
При цьому, на думку Жданова, у разі потреби, українські військові будуть використовувати «Блискавку» для боротьби з Військово-морським флотом Росії.
Інша українська ракета «Нептун» – дозвукова мало висотна протикорабельна ракета (ПКР), призначена для знищення суден водотоннажністю до 5 тисяч тонн і наземних цілей. Її розробило конструкторське бюро «Луч». Серійним випуском ракет цього типу буде займатися державне підприємство «ВІЗАР».
«Нептун» може застосовуватися з кораблів, авіації і наземних пускових установок. Гранична дальність стрільби ракети – 300 км, маса осколково-фугасної бойової частини – 150 кг, маршова швидкість польоту – 0,8-0,85 чисел Маха.
На початку жовтня минулого року український військовий експерт Валентин Бадрак заявив, що оборонна промисловість України створює ракети, які здатні «дістати до Москви». Україна знаходиться в стані війни з Росією, переконаний він, і через це «в країні стався серйозний сплеск розвитку військових технологій – інженери здатні зробити більше, ніж Збройні Сили України можуть взяти на озброєння».
Валентин Бадрак додав, що нові далекобійні ракети можуть «змінити риторику переговорів», адже Київ, «озброївшись сотнею-двома таких ракет», зможе диктувати Москві свої умови. Крім того, завдяки силі зброї з радіусом ураження в 1,5 тисячі кілометрів Україна «зможе відстоювати свою позицію» щодо інтеграції в НАТО і Євросоюз.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»