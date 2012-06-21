Минулої доби у столиці на коронавірус захворіла 81 особа. З них троє медиків. Нині в столиці вже 4609 підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Про це 25 червня на своїй сторінці у Фейсбук повідомив Київський міський голова Віталій Кличко.
За добу захворіла 51 жінка віком від 18 до 78 років і три дівчинки – від 2 до 14 років і 23 чоловіка віком від 18 до 80 років і четверо хлопчиків від 7 до 17 років.
До лікарень столиці госпіталізували 12 пацієнтів. Інші лікуються вдома на самоізоляції під контролем лікарів.
Одужали за добу 33 людини. Загалом коронавірус подолали 1473 жителя Києва.
Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 13. В Оболонському та Солом’янському – по 12, а у Шевченківському – 9 випадків.
А трохи раніше 25 червня, на своєму брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що за добу в Україні зафіксовано черговий антирекорд – захворіли 994 людини. З них 64 дитини і 103 медпрацівника. Було зафіксовано 16 летальних випадків. Госпіталізовано 206 осіб. Одужало за добу 347 пацієнтів. Загалом підтверджений діагноз на COVID-19 мають нині 40008 українців. Від початку пандемії померло 1087 людей, одужало – 17758.
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«Урядового кур’єра»