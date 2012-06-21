Про це свідчать дані, оприлюднені на сайті Міністерства охорони здоров'я.

За даними МОЗ, в жодному регіоні не перевищено рівень госпіталізацій хворих на коронавірусну хворобу та показник зайнятості ліжок з киснем.

В Україні рівень захворюваності становить 65 на 100 тисяч населення при визначеному показнику 75 на 100 тис. населення. У 20 областях цей показник нижчий за визначений.

Рівень госпіталізацій по країні на 10 червня становить 14,2 на 100 тис. населення при визначеному показнику 60 на 100 тис. населення. Завантаженість ліжок з киснем - 16,4% при граничному показнику 65%.

У Києві показник рівня захворюваності на COVID-19 складає 156, рівень госпіталізацій - 12,2 при показнику 60 на 100 тис. населення, рівень завантаженості ліжок з киснем – 9,7% при граничному показнику 65%.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів постановою № 583 від 2 червня пом’якшив карантинні обмеження в Україні.

Зокрема, постановою дозволено проведення масових заходів (у тому числі в нічних клубах і закладах громадського харчування) за участю не більше однієї особи на 4 кв. метри площі будівлі або території (якщо захід проводиться на відкритому повітрі) або наповненістю залів понад дві третини місць (розміщення здійснюється з дотриманням заповнення двох рядів відвідувачами і одним порожнім поруч) у кожному окремому залі.

Ці обмеження не застосовуються за умови наявності в усіх учасників та організаторів заходу негативного результату тесту на COVID-19 методом ПЛР або експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2, який проведений не більше як за 72 години до здійснення заходу, або документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації.

Кабмін також дозволив приймати відвідувачів у кінотеатрах, інших закладах культури з наповненістю кінозалів або залів понад дві третини місць (розміщення здійснюється з дотриманням заповнення двох рядів відвідувачами і одним порожнім рядом) або більш як 50% місць (розміщення здійснюється з дотриманням шахового порядку, зокрема для груп із двох осіб) у кожному окремому кінозалі або залі.