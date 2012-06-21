За минулу добу в Україні зареєстровано нових 224 випадків COVID-19, серед них 8 – діти. Загалом підтверджено 1892 випадки коронавірусної хвороби, осіб від 30 років – 82%. Про це під час онлайн брифінгу щодо заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції повідомив в. о. гендиректора Центру громадського здоров’я Ігор Кузін.
За минулу добу про найбільшу кількість підтверджених випадків хвороби повідомлено з Києва, Чернівецької, Львівської, Кіровоградської областей. Загалом найбільше випадків наразі зареєстровано у Чернівецькій області – 302, Києві – 300, Івано-Франківській області – 218, Тернопільській – 169. Усього госпіталізовано 748 осіб, з них 40 – діти. На апаратах штучної вентиляції легень перебуває 38 хворих. 941 особа – на амбулаторному лікуванні.
Померло від ускладнень COVID-19 57 осіб, з них 31 жінка. Одужало 45 людей.
Як уже повідомляв " Урядовий кур'єр", вчені з Університету Джонса Хопкінса створили онлайн-карту поширення коронавірусу. Вона дозволяє користувачам мережі отримувати дані в режимі реального часу.
Карту створено на основі даних, отриманих з різних офіційних джерел. Це Всесвітня організація охорони здоров'я, Центри з контролю і профілактиці захворювань в США, Європі і Китаї.
Всесвітня організація охорони здоров'я також запустила онлайн-карту поширення вірусу COVID-19. На ній відзначені всі головні дані - кількість хворих по країнах, щоденна динаміка нових випадків виявлення хвороби і кількість тих, що вилікувалися.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»