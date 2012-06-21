За минулу добу в Україні зареєстровано 442 нових випадків COVID-19, серед них 29 дітей, 74 медичні працівники. Було проведено 8923 ПЛР-тестування.
Про це під час онлайн брифінгу щодо ситуації з протидією поширенню коронавірусної інфекції повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
Госпіталізовано минулої доби 127 осіб. Зафіксовано летальних випадків – 9 358 пацієнтів одужало.
За останню добу найбільша кількість зареєстрованих випадків коронавірусу зафіксовано у Львівській області – 65, Чернівецькій – 63, Києві – 47.
Загалом за час пандемії на коронавірус захворіло 20148 людей, з них 1434 дітей, 3907 медичних працівників. Одужало 6585 осіб, померло – 588.
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«Урядового кур’єра»