Минулої доби в нашій країні зареєстровано 476 нових випадків COVID-19, серед них 29 – діти, 76 – медичні працівники. Було проведено 9361 ПЛР-тестування.
Про це під час онлайн брифінгу щодо ситуації з протидією поширенню коронавірусної інфекції повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
Госпіталізовано за минулу добу 115 осіб. Зафіксовано летальних випадків – 15. 272 пацієнтів одужали.
Останньої доби найбільшу кількість зареєстрованих випадків коронавірусу зафіксовано в Рівненській області – 70, Києві – 65, Київській області – 55, Чернівецькій – 46.
Загалом за час пандемії на коронавірус захворіло 19706 людей, з них 1405 – діти, 3833 медичних працівників. Одужало 6227 особи, померло – 579.
Як зазначив міністр, Чернівецька область потерпає від поширення коронавірусу. Нині з 19706 хворих, на неї припадає 2842 людини. Аби на місці оцінити ситуацію, міністр одразу після брифінгу відбув до регіону. Буде оцінено, яка ще допомога потрібна медичним працівникам області в боротьбі з коронавірусом, а також другий етап медичної реформи та коригування до неї, які вніс коронавірус.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»