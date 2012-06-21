Минулої доби в Україні зареєстровано 706 нових випадків COVID-19, серед них 63 дитини, 56 медичних працівників. Було проведено 10992 тести, з них 6962 — ПЛР—тестування, решта — ІФА—тестування. Про це під час онлайн брифінгу щодо ситуації з протидією поширенню коронавірусної інфекції повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
Госпіталізовано за минулу добу 192 особи. Зафіксовано летальних випадків — 12. 88 пацієнтів одужали.
За останню добу найбільшу кількість зареєстрованих випадків коронавірусу зафіксовано у Львівській області — 143, Закарпатській — 97, Рівненській — 74, Одеській — 66.
Загалом за час пандемії на коронавірус захворіло 44334 людини, з них 3238 дітей, 6721 медичний працівник. Одужало 19115 осіб. Померлих — 1159.
Аналізуючи динаміку захворюваності, міністр зауважив, якщо з 18 по 24 травня госпіталізували 749 осіб, то минулого тижня цей показник становив 1410. тобто удвічі зросла кількість тих, хто перебуває в середньому чи важкому стані. Також стрімко зростає кількість випадків пневмоній: 2572 випадки позаминулого тижня, минулого — 4705. І це влітку, в спеку. Тобто коронавірус в Україні швидко поширюється, і МОЗ закликає українців бути відповідальнішими до власного здоров’я та здоров’я інших.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»