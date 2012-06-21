Минулої доби в Україні зареєстровано 919 нових випадків COVID-19, серед них 61 – діти, 55 – медичні працівники. Було здійснено 26126 тестувань, з них 12655 – ПЛР-тестування, решта – ІФА-тестування.
Про це під час онлайн брифінгу щодо ситуації з протидією поширенню коронавірусної інфекції повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
Госпіталізовано за минулу добу 206 осіб. Зафіксовано летальних випадків – 13. 622 пацієнти одужали.
За останню добу найбільша кількість випадків коронавірусу зафіксована у Львівській області – 147, Києві – 110, Івано–Франківській області – 103, Рівненській області – 83.
Загалом за час пандемії на коронавірус захворіло 66575 людей, з них 4722 – діти, 8435 – медичні працівники. Одужало 36744 особи. Померлих – 1629.
Міністр не втомлюється закликати українців дотримуватися всіх рекомендацій МОЗ, користуватися масками у визначених місцях, антисептиками та дотримуватися соціальної дистанції (всього 1,5 метра). Адже дотримання цих трьох дуже простих правил істотно знижує ризик інфікування людини та її близьких.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»