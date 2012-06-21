В Україні зареєстрували ще одну вакцину від коронавірусної інфекції. Про це повідомив заступник голови МОЗ країни, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Йдеться про препарат американської компанії Pfizer. Віктор Ляшко зазначив, що реєстрація відбулася напередодні, 22 лютого.

Раніше МОЗ України повідомив про реєстрацію препарату британсько-шведської компанії AstraZeneca, який був розроблений спільно з Оксфордським університетом. Відзначається, що перша партія цієї вакцини з 500 тисяч доз сьогодні, 23 лютого, вже прибула в Україну. Її виготовили за ліцензією на підприємстві в індійському місті Пуна. Вакцина отримала торгову назва Covishield.

У МОЗ України повідомили, що вакцинація населення розпочнеться 24 лютого. Спершу будуть прищеплювати медпрацівників, а також військовослужбовців, що беруть участь у бойових діях на Донбасі. У 2021 році планується вакцинувати понад 14,4 мільйона українських громадян.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»