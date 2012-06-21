Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»
В Україні починає дешевшати бензин та дизельне пальне за пропозицією у гурті. Так, за інформацією консалтингової компанії «А-95», гуртові ціни на дизельне пальне не були такими низькими чотири роки поспіль. Вартість дизеля у дрібному гурті нині є нижчою за 14 гривень за літр, у великому гурті — нижчою за 17 тисяч гривень за тонну.
Також низькими є ціни на бензин. Так, популярний А-92 в дрібному гурті коштує нижче 13 гривень за літр. Експерти стверджують, що таких цін не було з 2014 року. У свою чергу, літр бензину А-95 коштує 14,2 гривень.
Аналітики вважають, що ціни на бензин та дизельне пальне знизилися завдяки зменшенню вартості нафти та за рахунок збільшеної пропозиції пального.
Водночас сьогодні гуртові ціни є значно меншими за роздрібні і така різниця може бути 6 і більше гривень на літр. Деякі фахівці вважають, що роздрібні ціни на бензин можуть опуститися до рівня 17-18 гривень за літр на автомобільних заправках. Однак все залежатиме від котирувань на нафту, пропозиції та попиту пального на українському ринку.
Нагадаємо, що роздрібні ціни на автозаправках в Україні нині такі: А-95 — 23,8 гривень за літр, А-92 — 22,8 гривень за літр, дизпальне — 23,3 гривень за літр.