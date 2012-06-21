Володимир КОЛЮБАКІН,
«Урядовий кур'єр»
На 1 квітня 2018 року, за даними регіонів, в українському агропромисловому комплексі триває підготовка та впровадження 333 інвестиційних проектів загальною вартістю у майже 35 млрд гривень, повідомляє прес-служба Мінагрополітики.
Найбільша кількість таких проектів реалізується у Черкаській (40), Полтавській (39), Вінницькій (36) та Львівській (36) областях. Вартість проектів варіюється від 100 тис. грн. до 9,6 млрд гривень. Найбільша кошторисна вартість проектів, що реалізуються, – у Вінницькій області (див. графік).
Найбільше інвестиційних проектів впроваджуються у скотарстві – 76, що радує. Проектів у свинарстві налічується 43, у птахівництві – 25. На підмогу їм спрямовано 10 проектів щодо будівництва забійних пунктів. Ще 23 проекти реалізуються у побудові та модернізації сховищ овочів та фруктів. Особливо тішить, що 16 проектів спрямовано на створення багаторічних насаджень, 11 – на створення систем зрошення, таке завдання зі зміною клімату стає все більш нагальним.
Як повідомлялося раніше, за підсумками січня-березня 2018 року інвестиції у сільське господарство, мисливство та надання пов'язаних із ними послуг становили 10,5 млрд гривень, що на 9,5% більше ніж за аналогічний період минулого року. Тобто, за місяць обсяг інвестицій зріс утричі.