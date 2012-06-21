Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»
На українській Луганщині жінок більше, ніж чоловіків. Такі дані громадських активістів, які розпочали роботу з відновлення обласного гендерно-ресурсного центру, який свого часу працював в Луганську, а тепер базуватиметься в Старобільську.
За даними фахівців, на підконтрольній українській владі території області, на даний час проживають 692 940 осіб, з яких 54% – жінки. При цьому переважним населенням є містяни – їх понад 70%. І серед міського населення значно переважають жінки – 55%. Втім, і більшість сільського населення також складають саме жінки (52%).
«З'явилися нові категорії соціально вразливих людей – жінки з числа внутрішньо переміщених осіб, жінки-атовці, які брали участь в обороні незалежності і суверенітету нашої держави, жінки, котрі втратили синів чи чоловіків під час військового конфлікту, неповнолітні дівчата, які постраждали внаслідок військових дій та збройних конфліктів», – каже керівник громадської організації «Дієва громада» Оксана Очкурова.
За її словами, саме жінкам, які перемістилися на підконтрольну територію, доводиться часто брати на себе увесь тягар відповідальності за сім'ю, освіту та охорону здоров'я дітей. В той же час, традиційно, жінки більше страждають від домашнього насильства. Наприклад, минулоріч було зафіксовано 2889 офіційних звернень про вчинення домашнього насильства. 83% постраждалих є жінками. Усім їм потрібна порада та допомога.
Тому громадські організації консолідують свої зусилля. І в Старобільську громадська організація «Дієва громада» в партнерстві з обласним департаментом соціального захисту населення розпочали роботу з відновлення комунальної установи «Луганський обласний центр роботи з жінками» шляхом створення однойменного, гендерного ресурсного центру.